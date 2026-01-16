Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Россия солидарна с народом Ирана

Россия поддерживает народ Ирана и выступает против внешнего вмешательства в происходящие в стране события. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

РФ усматривает в Иране происки организаторов цветных революций.

Россия поддерживает народ Ирана и выступает против внешнего вмешательства в происходящие в стране события. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам», — сказал постпред РФ на заседании Совбеза ООН. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Небензи, Москва видит в текущих событиях в Исламской Республике признаки уже знакомых сценариев цветных революций. При этом им отмечается, что протестная активность в Иране в последние дни идет на спад.

Дипломат отметил, что попытки оказывать давление на Тегеран под предлогом защиты прав человека или поддержки протестов несут риск дальнейшей эскалации в регионе. По оценке Небензи, подобные шаги могут подорвать внутренний диалог в Иране и создать дополнительные угрозы для стабильности на Ближнем Востоке. Российская сторона, по его словам, исходит из необходимости уважать суверенитет Ирана и решать возникающие вопросы в рамках национального законодательства этой страны.

Постпред РФ также напомнил, что Москва последовательно выступает против политики смены режимов и практики односторонних санкций. Он призвал членов международного сообщества действовать в отношении Ирана в рамках Устава ООН и международного права, а также избегать риторики и действий, которые могут быть восприняты как вмешательство во внутренние дела государства.

Узнать больше по теме
Василий Небензя: биография, личная жизнь и карьера постпреда РФ в ООН
Работа российских представителей в международных организациях сохраняет важность. Одну из ключевых ролей по этому направлению играет Василий Небензя — постоянный представитель России при ООН. Он регулярно участвует в заседаниях Совета Безопасности и других органов организации, а его выступления часто попадают в новости.
Читать дальше