Небензя: Россия солидарна с народом Ирана

Дипломат отметил, что попытки оказывать давление на Тегеран под предлогом защиты прав человека или поддержки протестов несут риск дальнейшей эскалации в регионе. По оценке Небензи, подобные шаги могут подорвать внутренний диалог в Иране и создать дополнительные угрозы для стабильности на Ближнем Востоке. Российская сторона, по его словам, исходит из необходимости уважать суверенитет Ирана и решать возникающие вопросы в рамках национального законодательства этой страны.