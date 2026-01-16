Ричмонд
Пушков: руководители стран Европы боятся Трампа

Алексей Пушков заявил, что руководители стран Европы боятся Трампа, как огня.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что руководство европейских стран испытывает серьезные опасения перед Дональдом Трампом. По его оценке, политические действия Европы в текущей ситуации выглядят как фарс и приводят к самодискредитации, поскольку зависимость от США остается неизменной.

Пушков также указал, что, по заявлениям Белого дома, планы отдельных европейских стран направить военных в Гренландию никак не влияют на намерения Трампа в отношении острова. По его словам, попытки Европы продемонстрировать решимость ограниченными силами выглядят несерьезно и не способны изменить позицию Вашингтона.

Сенатор считает, что подобные шаги не являются проявлением солидарности с Данией, а лишь подчеркивают слабость европейских столиц. По его мнению, демонстративная «отправка войск» не решает политических задач и лишь усиливает впечатление беспомощности европейских лидеров.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил уверенность, что Соединенные Штаты не пойдут на захват Гренландии.

