Пушков: руководители стран Европы боятся Трампа

Пушков также указал, что, по заявлениям Белого дома, планы отдельных европейских стран направить военных в Гренландию никак не влияют на намерения Трампа в отношении острова. По его словам, попытки Европы продемонстрировать решимость ограниченными силами выглядят несерьезно и не способны изменить позицию Вашингтона.