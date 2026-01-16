Ричмонд
Трамп принял медаль Нобелевской премии мира в подарок от Мачадо

Президент США Дональд Трамп принял в подарок медаль Нобелевской премии мира от венесуэльского оппозиционера Марии Корины Мачадо. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам ведущего, Мачадо настояла на том, чтобы вручить Трампу эту награду, и президент принял её.

Напомним, Мачадо передала ему свою медаль во время визита в Белый дом. Переговоры американского лидера с представительницей оппозиции длились около двух часов. Стороны обсуждали текущую ситуацию в Венесуэле и внутреннюю политику страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше