Трамп принял медаль Нобелевской премии мира в подарок от Мачадо

По словам ведущего, Мачадо настояла на том, чтобы вручить Трампу эту награду, и президент принял её.
Напомним, Мачадо передала ему свою медаль во время визита в Белый дом. Переговоры американского лидера с представительницей оппозиции длились около двух часов. Стороны обсуждали текущую ситуацию в Венесуэле и внутреннюю политику страны.
