Посол РФ в Дании подтвердил, что Москва не претендует на Гренландию

Россия официально заявила, что не имеет претензий к Гренландии, опровергнув недавние заявления Дональда Трампа. Посол РФ в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что разговоры о якобы «арктических амбициях» Москвы не соответствуют действительности.

Источник: Life.ru

«Россия не вынашивает агрессивных планов и не претендует на захват чужих территорий», — сказал дипломат ТАСС.

Он указал, что российская политика в Арктике строится на принципах сотрудничества и безопасности, а любые разговоры о Гренландии являются лишь спекуляциями.

Барбин добавил, что Москва привержена поддержанию добрососедских отношений с арктическими странами и не участвует в территориальных спорах. РФ не угрожает соседям военными действиями, не занимается шантажом и не собирается захватывать чужие земли.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность завладеть Гренландией, несмотря на переброску европейских войск на остров. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это решение стран ЕС не меняет намерений президента США.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

