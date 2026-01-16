Посол РФ в Дании подтвердил, что Москва не претендует на Гренландию

«Россия не вынашивает агрессивных планов и не претендует на захват чужих территорий», — сказал дипломат ТАСС.
Он указал, что российская политика в Арктике строится на принципах сотрудничества и безопасности, а любые разговоры о Гренландии являются лишь спекуляциями.
Барбин добавил, что Москва привержена поддержанию добрососедских отношений с арктическими странами и не участвует в территориальных спорах. РФ не угрожает соседям военными действиями, не занимается шантажом и не собирается захватывать чужие земли.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность завладеть Гренландией, несмотря на переброску европейских войск на остров. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это решение стран ЕС не меняет намерений президента США.
