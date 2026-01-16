Politico: Британия вбивает клин в возможный диалог Европы с Путиным

По данным журналистов, Лондон настаивает, что любые прямые контакты с Кремлем сейчас могут ослабить давление на Россию и быть восприняты как сигнал к смягчению общеевропейской линии. В то же время Франция и Италия, как следует из публикации, выступают за осторожное использование дипломатических каналов в расчете на возможный прогресс в урегулировании украинского конфликта. Издание отмечает, что разногласия проявились на фоне обсуждения дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева и поиска долгосрочной стратегии в отношении России.