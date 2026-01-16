Имущество украинских олигархов в Херсонской области стало российским

По его словам, речь идёт о значительных имущественных комплексах, которые находились в руках латифундистов и представителей крупного бизнеса. В настоящее время все эти объекты оформляются как государственная собственность.
Сальдо уточнил, что часть национализированных активов будет передана на федеральный уровень, однако основной массив имущества останется в ведении региональных властей. Это позволит использовать его непосредственно в интересах Херсонской области.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы постановил конфисковать имущество у бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Иск, поступивший на рассмотрение ещё в июле, был удовлетворён после семи судебных заседаний. В числе истцов, помимо прокуратуры по Восточному административному округу Москвы, выступили несколько территориальных управлений Росимущества.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.