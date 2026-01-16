Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира

«Это замечательный жест взаимного уважения. Спасибо тебе, Мария!» — написал он в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп назвал Мачадо «замечательной женщиной». Он назвал встречу с ней большой честью.
Ранее в этот день венесуэльская оппозиционер заявила, что вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии.
Норвежский Нобелевский комитет 9 января сообщил, что Нобелевскую премию мира, врученную Мачадо, нельзя передать президенту США согласно правилам Нобелевского комитета.
Это сообщение стало ответом на готовность Мачадо передать Трампу свою Нобелевскую премию мира, которую ей вручили в 2025 году «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле и стремление к мирному переходу от диктатуры к демократии».