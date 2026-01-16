В интервью РИА Новости глава Херсонской области, Владимир Сальдо, заявил, что активы украинских олигархов, располагавшиеся на территории региона, теперь принадлежат Российской Федерации.
По словам губернатора региона, вся собственность, ранее находившаяся в руках украинских олигархов и крупных землевладельцев, которых в Херсонской области было немало, перешла в государственную собственность. В настоящее время ведется работа по оформлению соответствующих документов.
По словам Сальдо, часть национализированных активов будет передана в федеральную собственность, однако значительная доля останется под контролем областных властей.
Губернатор подчеркнул, что «безусловно, все это будет направлено на благо жителей Херсонской области».
Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области высказался о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.