Трамп объявил о создании «самого величайшего» Совета мира по сектору Газа

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность пригласить в Совет мира премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также лидеров ряда других союзных государств. Как отмечалось в публикации, Трамп может лично предложить им участие в управлении будущим послевоенным устройством Газы.