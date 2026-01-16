Трамп объявил о создании «самого величайшего» Совета мира по сектору Газа

Состав Совета пока не раскрывается. Американский лидер подчеркнул исключительный статус новой структуры, назвав её самой величайшей и престижной из всех подобных формирований, когда-либо создававшихся на международном уровне.
Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность пригласить в Совет мира премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также лидеров ряда других союзных государств. Как отмечалось в публикации, Трамп может лично предложить им участие в управлении будущим послевоенным устройством Газы.
Ранее стало известно, что Израиль планирует возобновить интенсивные боевые действия в секторе Газа уже в марте. ЦАХАЛ разработала конкретные планы наступления, которые предусматривают продвижение вглубь города Газа и смещение демаркационной «жёлтой линии» прекращения огня на запад в сторону Средиземного моря.
