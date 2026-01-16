США начали переброску авианосной группы на Ближний Восток

Пентагон готовит масштабное развёртывание группировки, которое должно предоставить президенту США Дональду Трампу несколько сценариев действий, в том числе на случай принятия решения о нанесении ударов по Ирану. Переброска сил может занять не менее недели, при этом окончательно не уточняется, какой именно авианосец будет задействован.
Американские военные отметили, что в случае начала операции она может носить более наступательный характер. Параллельно Штаты планируют усилить защиту своих баз и Израиля, перебросив в регион дополнительные системы противоракетной обороны, что станет частью общего наращивания военного присутствия США в регионе.
Ранее Life.ru писал, что в России обвинили США в намеренном нагнетании напряжённости вокруг Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон открыто формирует атмосферу истерии и фактически угрожает Тегерану новыми ударами. По его словам, подобные действия создают опасный прецедент и могут привести к силовому сценарию под прикрытием международных площадок.
