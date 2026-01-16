Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начали переброску авианосной группы на Ближний Восток

США начали переброску военной авиации и кораблей на Ближний Восток на фоне резкого обострения ситуации вокруг Ирана. Как сообщил телеканал Fox News, в регион направляют как минимум одну авианосную ударную группу, а также дополнительные силы воздушного, наземного и морского базирования.

Источник: Life.ru

Пентагон готовит масштабное развёртывание группировки, которое должно предоставить президенту США Дональду Трампу несколько сценариев действий, в том числе на случай принятия решения о нанесении ударов по Ирану. Переброска сил может занять не менее недели, при этом окончательно не уточняется, какой именно авианосец будет задействован.

Американские военные отметили, что в случае начала операции она может носить более наступательный характер. Параллельно Штаты планируют усилить защиту своих баз и Израиля, перебросив в регион дополнительные системы противоракетной обороны, что станет частью общего наращивания военного присутствия США в регионе.

Ранее Life.ru писал, что в России обвинили США в намеренном нагнетании напряжённости вокруг Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон открыто формирует атмосферу истерии и фактически угрожает Тегерану новыми ударами. По его словам, подобные действия создают опасный прецедент и могут привести к силовому сценарию под прикрытием международных площадок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше