Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо, отметив ее значимость и выразив признательность за переданную ему медаль Нобелевской премии мира.
Переговоры Трампа и Мачадо состоялись в четверг в Белом доме и продолжались более двух часов. В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный политический интерес.
Позднее Мачадо подтвердила, что во время визита действительно передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. Этот шаг был воспринят как знак уважения и признания роли Трампа в международных процессах.
Ранее стало известно, что американцы считают решение президента США Дональда Трампа забрать Нобелевскую премию мира у главы оппозиции Венесуэлы — «позорным» и «жалким».