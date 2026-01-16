Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира

Трамп выразил признательность Мачадо за переданную ему медаль Нобелевской премии мира.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо, отметив ее значимость и выразив признательность за переданную ему медаль Нобелевской премии мира.

Переговоры Трампа и Мачадо состоялись в четверг в Белом доме и продолжались более двух часов. В ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие взаимный политический интерес.

Позднее Мачадо подтвердила, что во время визита действительно передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. Этот шаг был воспринят как знак уважения и признания роли Трампа в международных процессах.

Ранее стало известно, что американцы считают решение президента США Дональда Трампа забрать Нобелевскую премию мира у главы оппозиции Венесуэлы — «позорным» и «жалким».

Узнать больше по теме
Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого
Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.
Читать дальше