Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира

Узнать больше по теме

Нобелевская премия мира: главная награда за все хорошее против всего плохого

Это самая престижная международная награда за деятельность, направленную на укрепление мира. Знаменитый шведский изобретатель Альфред Нобель завещал ежегодно вручать ее вместе с другими четырьмя наградами. Рассказываем здесь о смысле, истории, важных событиях и обладателях Нобелевской премии мира.