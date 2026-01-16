Экс-президент Торгово-промышленной палаты ЯНАО довел ее до разорения и долгов по зарплате

По мнению суда, Сергей Носкин, будучи руководителем окружной палаты почти 12 лет, не мог не знать, что его действия незаконны и приводят к конфликту интересов. Средний заработок руководителя составлял 466 тысяч рублей в месяц, тогда как его сотрудники получали в среднем 53 тысячи рублей в месяц. И их должностные оклады менялись не до 40% процентов, как у Носкина, а от четырех до 10%. А для некоторых индексации не было вообще.