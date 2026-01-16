Экс-президент Торгово-промышленной палаты ЯНАО довел ее до разорения и долгов по зарплате

Сергей Носкин возглавлял ТПП почти 12 лет.
Бывший президент торгово-промышленной палаты (ТПП) Ямала Сергей Носкин оказался в центре финансового скандала после своего увольнения в апреле 2024 года и инициированной им серии судебных разбирательств о взыскании долгов по зарплате. Носкин дважды повышал себе оклады, а после увольнения взыскал через суд более девяти млн рублей, что привело ТПП к тяжелому финансовому состоянию. Понесенные убытки в размере 16 млн рублей новое руководство палаты пытается возместить через окружной Арбитражный суд. Требования предъявляются не только к Сергею Носкину, но и к ее бывшему первому вице-президенту Наталье Логачевой. Комментировать скандал экс-президент отказался. Подробности — в материале URA.RU.
Возможно, дело о должностных окладах Сергея Носкина не получило бы широкой огласки, если бы бывший президент торгово-промышленной палаты сам не обратился с иском в горсуд Салехарда. Носкин намеревался после увольнения взыскать с палаты «долги» на пять млн рублей. Спор он выиграл и еще взыскал 4,3 млн рублей в качестве компенсации за задержку выплат и моральный вред в размере 20 тысяч рублей.
Однако в суде апелляционной инстанции спор между Носкиным и торгово-промышленной палатой зазвучал по-новому. Оказалось, что в феврале 2020 года президент палаты дважды сам повышал себе оклады, что суд признал «личной выгодой».
«По состоянию на 27 февраля 2020 года должностной оклад истца составлял 83 490 рублей. На следующий день Носкин в нарушение порядка заключения трудового договора, без согласования с Советом ТПП ЯНАО, внес изменения в штатное расписание, увеличив себе оклад до 120 тысяч рублей, то есть более чем на 40%. С 1 ноября 2020 Носкин увеличил себе оклад еще на четыре процента — до 124 800 рублей. Таким образом, истец использовал свое право для извлечения личной выгоды», — сообщается в материалах дела.
По мнению суда, Сергей Носкин, будучи руководителем окружной палаты почти 12 лет, не мог не знать, что его действия незаконны и приводят к конфликту интересов. Средний заработок руководителя составлял 466 тысяч рублей в месяц, тогда как его сотрудники получали в среднем 53 тысячи рублей в месяц. И их должностные оклады менялись не до 40% процентов, как у Носкина, а от четырех до 10%. А для некоторых индексации не было вообще.
Дошло до того, что палата уже не могла своевременно рассчитываться с президентом. Как следует из справки ТПП, представленной суду, к концу ноября 2024 года задолженность перед Носкиным с декабря 2021 года по апрель 2024 года составила 5,1 млн рублей. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы представителя ТПП, в пользу Сергея Носкина взыскана задолженность в размере 1,2 млн рублей, но победа истца сомнительна, так как частный конфликт с ТПП вышел в более широкое правовое поле.
«Необоснованно высокий размер заработной платы истца и его недобросовестные действия привели в итоге к дефициту денежных средств ТПП ЯНАО, в связи с чем с 2022 года начала образовываться задолженность, в том числе, по заработной плате перед самим истцом. Средств, поступающих от текущей деятельности палаты, не хватает для расчета с задолженностью, накопившейся за время руководства палатой Носкиным», — сообщается в апелляционном постановлении суда ЯНАО.
Как следует из материалов дела, к моменту увольнения (по собственному желанию) Сергея Носкина с должности президента Торгово-промышленной палаты ЯНАО в апреле 2024 года долги перед контрагентами выросли до 13 млн рублей. А перед сотрудниками палаты — до одного млн рублей.
В настоящее время в Арбитражном суде ЯНАО рассматривается исковое заявление ямальской ТПП о взыскании убытков в размере 16,1 млн рублей, в том числе необоснованных начислений заработной платы Сергею Носкину и бывшему первому вице-президенту палаты Наталье Логачевой. На днях, 13 января, суд отказал палате в принятии обеспечительных мер. Рассмотрение спора продолжается.
Кроме этого, палате грозит банкротство. Межрайонная ИФНС России по Республике Башкортостан направила 14 января 2026 года в ямальский арбитраж заявление о признании должника ТПП по ЯНАО несостоятельным.
В телефонной беседе с корреспондентом агентства URA.RU Сергей Носкин отказался комментировать конфликт с торгово-промышленной палатой. По его мнению, судебный спор носит приватный характер и никого не касается. «Я не могу комментировать и не хочу это делать. Это наши отношения», — подчеркнул Носкин и извинился.