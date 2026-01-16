Американские протестанты ждут удара по Ирану как начало Армагеддона

Сторонники таких идей активно одобряют протесты в Иране и возможный удар со стороны США, трактуя это как выполнение пророчества об Армагеддоне — финальной схватке между силами добра и зла. Исследователь Бен Лорбер указывает, что в этом сценарии Иран выступает в роли зла, а Америка с Израилем — в роли добра.