Американские протестанты ждут удара по Ирану как начало Армагеддона

Представители самой крупной религиозной группы в США выступают за военный удар по Ирану, считая его стартом библейского конца света. Об этом информирует издание Mother Jones.
Четверть жителей США придерживается евангельского христианства — направления протестантизма, где Библия служит ключевым источником учения. Среди последователей широко распространено мнение, что образование Израиля и ряд событий на Ближнем Востоке соответствуют библейским предсказаниям и ускоряют приближение конца света, воспринимаемого как положительное развитие. Подобные взгляды на протяжении десятилетий сказывались на внешней политике Соединенных Штатов.
Сторонники таких идей активно одобряют протесты в Иране и возможный удар со стороны США, трактуя это как выполнение пророчества об Армагеддоне — финальной схватке между силами добра и зла. Исследователь Бен Лорбер указывает, что в этом сценарии Иран выступает в роли зла, а Америка с Израилем — в роли добра.
Апокалиптический конфликт между этими сторонами видят как обязательное условие и признак наступления последних времен. В результате такие убеждения усиливают поддержку жестких мер против Ирана в американском обществе и среди политиков, ориентированных на евангельскую аудиторию.
