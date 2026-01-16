На Западе сделали громкое заявление о Путине

Ряд европейских лидеров публично признали необходимость восстановления диалога с Россией. В числе таких стран выступили Италия и Франция. Однако британская сторона не поддержала идею возобновления контактов с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет издание Politico.
Автор указал на раскол внутри Запада. По его данным, Лондон не согласился с позицией французского и итальянского руководства по вопросу контактов с Москвой. Такое предложение резко отклонила глава МИД Британии Иветт Купер, утверждается в материале.
Помимо прочего, Лондон решительно настаивает на продолжении помощи Украине. Как рассказали источники, Британия считает, что Киев и европейские государства должны играть главную роль в установлении условий для завершения конфликта.
В Парламенте Италии между тем проголосовали за продление помощи Украине. Резолюцию выдвинули на рассмотрение представители ряда местных партий.