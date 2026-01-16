Туалет и кухню назвали главным «оружием» бомбардировщика B-2

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США способен находиться в небе до 30 часов подряд — ключевую роль в этом играет оснащение самолета бытовыми удобствами.
Как следует из публикации издания 19FortyFive, на борту B-2 предусмотрены туалет и место для приема пищи. Для боевой авиации такой набор редкость, однако в данном случае речь идет не о комфорте, а о повышении боевой устойчивости экипажа при межконтинентальных перелетах.
Самолет рассчитан на экипаж из двух человек. Наличие санитарного узла и запаса воды и продуктов позволяет пилотам проводить в кабине десятки часов без критической нагрузки на организм. В материале отмечается, что без этих решений продолжительность полета ограничивалась бы физическими возможностями человека, а не запасом топлива.
Конструкторы также заложили минимальные элементы эргономики. В кабине предусмотрена регулировка освещения и изменение положения кресел. Это необходимо для поддержания концентрации на протяжении всего маршрута и сохранения работоспособности к моменту выхода на боевое задание.
Практическая необходимость таких перелетов ранее отмечалась и в профильных военных СМИ. В июне издание Defense News сообщало, что в случае удара по Ирану бомбардировщику B-2 потребуется около 30 часов на перелет с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и обратно с несколькими дозаправками в воздухе.
