Туалет и кухню назвали главным «оружием» бомбардировщика B-2

Самолет рассчитан на экипаж из двух человек. Наличие санитарного узла и запаса воды и продуктов позволяет пилотам проводить в кабине десятки часов без критической нагрузки на организм. В материале отмечается, что без этих решений продолжительность полета ограничивалась бы физическими возможностями человека, а не запасом топлива.