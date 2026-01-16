Британия объявила о выделении Украине экстренной энергетической помощи

Соединенное Королевство предоставит Украине срочную финансовую поддержку для энергетического сектора в размере 20 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 26,7 миллионам долларов США.
Недавно Владимир Зеленский сообщил, что в связи с серьезными перебоями в поставках электроэнергии на территории Украины будет введен режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли.
В заявлении правительства Великобритании подчеркивается, что данное финансирование предоставит критически важную экстренную помощь для ремонта, восстановления, защиты и возобновления энергетической инфраструктуры на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что в Харькове 400 тысяч человек остались без света и тепла.
