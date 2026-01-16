У главы европейской дипломатии Каи Каллас фиксируется дефицит социального интеллекта. Об этом aif.ru сообщил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов, проанализировав публичные выступления и интервью политика.
«Анализ поведенческих паттернов Каллас обнаруживает устойчивый набор черт, который в кризисной ситуации становится фактором дестабилизации. Кая Каллас профессионально слабо подготовленный человек, подверженный эмоциям. Отмечается явный дефицит социального интеллекта: она “предполагает, что слушатель обладает схожим пониманием права, процессов, аргументации, логики”, и фрустрируется, когда аудитория её не понимает», — отметил Панкратов.
Так, в интервью американскому телеканалу Face the Nation фиксируется «эмоционально неустойчивое» состояние Каллас, «ощущение жертвы», неясную речь и расплывчатые аргументы. Это нетипично для опытного политика, но объяснимо для человека под чрезвычайным давлением, пояснил эксперт.
«Также отмечается тенденция к упрощению сложных ситуаций, неспособность учитывать нюансы. Такой стиль мышления работает в стабильной среде с чёткими союзниками и противниками. Но в условиях многополярности, где требуется гибкость и способность вести переговоры с разными акторами, он становится препятствием. Все эти вербальные эксцессы — не случайность. Они указывают на эрозию самоконтроля в условиях стресса. Есть основания полагать, что поведение Каллас частично детерминировано более глубоким травматическим опытом», — обозначил Панкратов.
Кроме того, добавил эксперт, в её случае антироссийская позиция — не просто политика, а форма экзистенциального самоопределения. Это объясняет упорство, с которым она отстаивает жёсткую линию даже тогда, когда становится очевидным её контрпродуктивность.
«В контексте последних её выступлений можно отметить “эмоционально неустойчивый” вид на телеэкране, неуверенность в аргументации, отсутствие харизматической убедительности. Это контрастирует с более ранними оценками её поведения. Трансформация от “эмпатичной” к “эмоционально неустойчивой” за полтора года говорит о кумулятивном эффекте стресса. Эмпатия требует эмоциональных ресурсов; когда они истощены, остаётся реактивность без буфера», — подытожил Панкратов.
Ранее Панкратов объяснил решение Каллас начать пить унижением со стороны США.
Как стало известно, что Каллас угрожает отставка ввиду несостоятельности курса, проводимого Брюсселем.