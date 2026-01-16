Профайлер Панкратов: у Каллас фиксируется дефицит социального интеллекта

«Также отмечается тенденция к упрощению сложных ситуаций, неспособность учитывать нюансы. Такой стиль мышления работает в стабильной среде с чёткими союзниками и противниками. Но в условиях многополярности, где требуется гибкость и способность вести переговоры с разными акторами, он становится препятствием. Все эти вербальные эксцессы — не случайность. Они указывают на эрозию самоконтроля в условиях стресса. Есть основания полагать, что поведение Каллас частично детерминировано более глубоким травматическим опытом», — обозначил Панкратов.