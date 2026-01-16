Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава евродипломатии перепутала министра обороны Германии с депутатом

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила публичную ошибку, перепутав двух немецких политиков, во время визита и встреч в Берлине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила публичную ошибку, перепутав двух немецких политиков, во время визита и встреч в Берлине.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine, Каллас разместила в социальной сети фотографию, сделанную во время встречи с председателем Комитета по иностранным делам бундестага Армином Лашетом, однако в подписи указала, что на снимке запечатлен министр обороны Германии Борис Писториус.

Запись вскоре была удалена. Издание отмечает, что в тот день Каллас действительно встречалась с обоими политиками, а внешнее сходство Лашета и Писториуса могло сыграть роль в допущенной путанице.

Ранее портал Politico со ссылкой на источники сообщал о неформальном эпизоде с участием Каллас. В частной беседе с парламентариями она позволила себе ироничное замечание о том, что текущая международная обстановка сама по себе подталкивает к поиску способов снять напряжение, несмотря на ее сдержанное отношение к алкоголю.

Кая Каллас возглавила внешнеполитическую службу Европейского союза летом 2024 года. До назначения она занимала пост премьер-министра Эстонии.

Читайте также: Американские аналитики предсказали хрупкий мир на Украине в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше