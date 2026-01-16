Глава евродипломатии перепутала министра обороны Германии с депутатом

Глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила публичную ошибку, перепутав двух немецких политиков, во время визита и встреч в Берлине.
Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine, Каллас разместила в социальной сети фотографию, сделанную во время встречи с председателем Комитета по иностранным делам бундестага Армином Лашетом, однако в подписи указала, что на снимке запечатлен министр обороны Германии Борис Писториус.
Запись вскоре была удалена. Издание отмечает, что в тот день Каллас действительно встречалась с обоими политиками, а внешнее сходство Лашета и Писториуса могло сыграть роль в допущенной путанице.
Ранее портал Politico со ссылкой на источники сообщал о неформальном эпизоде с участием Каллас. В частной беседе с парламентариями она позволила себе ироничное замечание о том, что текущая международная обстановка сама по себе подталкивает к поиску способов снять напряжение, несмотря на ее сдержанное отношение к алкоголю.
Кая Каллас возглавила внешнеполитическую службу Европейского союза летом 2024 года. До назначения она занимала пост премьер-министра Эстонии.
