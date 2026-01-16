Глава евродипломатии перепутала министра обороны Германии с депутатом

Ранее портал Politico со ссылкой на источники сообщал о неформальном эпизоде с участием Каллас. В частной беседе с парламентариями она позволила себе ироничное замечание о том, что текущая международная обстановка сама по себе подталкивает к поиску способов снять напряжение, несмотря на ее сдержанное отношение к алкоголю.