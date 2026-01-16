Фетисов: ситуация с Трампом и Гренландией решится в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил о желании присоединить Гренландию из-за опасения, что на остров якобы могут претендовать РФ и Китай. Депутат Госдумы, хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов в беседе с aif.ru ответил на слова американского лидера.
Напомним, Трамп, по информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать Россия или Китай. Он также призвал НАТО помочь в присоединении острова к США.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии завершили переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Глава датского внешнеполитического ведомства отметил, что позиция США по вопросу Гренландии не изменилась.
Фетисов, комментируя ситуацию с Гренландией, отметил, что совсем скоро она решится, а также поддержал идею о проведении хоккейного матча между США и Россией на территории крупнейшего острова.
«Гренландия имеет свой статус, не знаю, как можно так просто заявить о том, что Россия якобы претендует на остров. У нас Арктики своей хватает. Сможет ли Трамп присоединить Гренландию к США? Посмотрим, пока сложно сказать, но в ближайшее время все будет понятно», — сказал он.
Ранее политологи выделили минимум три причины, по которым Трамп пытается заполучить Гренландию. Среди них, в частности, реализация личных амбиций американского лидера после неудачи с Нобелевской премией мира.