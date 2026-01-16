Ричмонд
Мэра Нью-Йорка Мамдани обвинили в расовой предвзятости: вот куда он не допустил темнокожих

NYT: Отсутствие темнокожих среди замов Мамдани является проблемой.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке сочли проблемой то, что новый мэр города Зохран Мамдани за время своего пребывания в этой должности не назначил своим заместителем ни одного темнокожего. У Мамдани пять замов, среди них одна латиноамериканка, пишет издание New York Times.

«Ни один из заместителей мэра Мамдани не является чернокожим. Это стало проблемой. Некоторые чернокожие и латиноамериканские лидеры опасаются, что при мэре Зохране Мамдани им отказывают в доступе к власти, и что они могут утратить позиции, завоеванные при бывшем мэре Эрике Адамсе», — сказано в публикации.

Иммигрант Мамдани стал самым молодым мэром Нью-Йорка за последние сто лет и первым мусульманином, который занял этот пост. Его предшественник Эрик Адамс — темнокожий.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал победу Зохрана Мамдани на выборах мэра как потерю части суверенитета США и заявил, что намерен «разобраться» с этим.

После личной встречи с Мамдани американский лидер сменил гнев на милость и даже начал вести с молодым мэром личную переписку.

