Мороз откроет украинские реки для наступления российских войск

Похолодание на Украине может снизить обороноспособность ВСУ и ускорить продвижение российских войск, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его оценке, усиление морозов приведет к замерзанию Днепра и более мелких рек, прежде всего на неглубоких участках. В результате водные преграды, которые украинская сторона использует для сдерживания наступления, утратят защитную функцию. Это упростит переправу и создаст дополнительные условия для маневра наступающих подразделений.
Аналитик также указывает на возможные проблемы с украинской военной техникой в условиях низких температур. В частности, морозы могут негативно сказаться на работе аккумуляторов беспилотников. При этом он допускает, что российские системы лучше адаптированы к эксплуатации в холоде, что даст дополнительное тактическое преимущество.
На этом фоне в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска улучшили тактическое положение на ряде направлений, нанесли поражение украинским подразделениям и продвинулись в глубину обороны противника. По данным ведомства, ВСУ потеряли около 1 310 военнослужащих, три танка, 22 боевые бронированные машины, 15 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также семь складов боеприпасов и материальных средств.
