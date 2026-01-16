Мороз откроет украинские реки для наступления российских войск

На этом фоне в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска улучшили тактическое положение на ряде направлений, нанесли поражение украинским подразделениям и продвинулись в глубину обороны противника. По данным ведомства, ВСУ потеряли около 1 310 военнослужащих, три танка, 22 боевые бронированные машины, 15 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, а также семь складов боеприпасов и материальных средств.