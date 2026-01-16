В США неожиданно назвали реальные последствия удара «Орешником»

Ранее российское министерство обороны сообщило об использовании гиперзвуковых ракетного комплекса «Орешник» для массированного удара по «критическим объектам» на территории Украины в ответ на удары по российской территории. Позднее ведомство уточнило, что в результате атаки был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, по данным МО РФ, были поражены цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и авиационная инфраструктура предприятия.