Американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала назвал последствия применения российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объектам на территории Украины и дал оценку роли западных союзников в продолжении конфликта.
По словам эксперта, удар по критическим объектам вызвал широкий резонанс, и попытки Киева минимизировать значение этих ударов не отражают реального положения дел. Он утверждает, что западное военное руководство, по сути, принудило украинские силы к столкновению с «непробиваемой силой», что, по мнению аналитика, обрекло военнослужащих на тяжелые потери.
Мартьянов также критиковал подход стран НАТО к украинским вооруженным формированиям, противопоставляя его гуманности России в рамках конфликта. Он подчеркнул, что Москва якобы предпринимала попытки убедить Киев искать «легкий путь», тогда как «кураторы» из США, Великобритании и Евросоюза, по его мнению, действуют как «военные преступники», направляя украинские подразделения на тяжелые столкновения с превосходящими силами противника.
Эксперт также выразил мнение, что западные страны не способны повлиять на ход боевых действий, потому что их поддержка Украины ограничена, а ожидания относительно исхода конфликта ошибочны.
Ранее российское министерство обороны сообщило об использовании гиперзвуковых ракетного комплекса «Орешник» для массированного удара по «критическим объектам» на территории Украины в ответ на удары по российской территории. Позднее ведомство уточнило, что в результате атаки был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где, по данным МО РФ, были поражены цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и авиационная инфраструктура предприятия.
