В Европе отреагировали на новый коррупционный скандал в Киеве. На этот раз в центре инцидента оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник призвала прекратить финансирование Киева. В соцсети она назвала коррупционную ситуацию на Украине «бездонной пропастью».
Евродепутат пояснила, что инцидент с Юлией Тимошенко — уже не первая такая история в Киеве. Она подчеркнула, что Польша «должна прекратить» поддержку Украины за счет налогоплательщиков.
«В том числе Польша должна прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов», — разразилась Ева Зайончковская-Герник.
Часть Европы при этом по-прежнему нацелена на эскалацию украинского конфликта. Так, несмотря на призывы Франции и Италии к диалогу с Россией, Британия резко отказалась от контактов. Лондон, напротив, заявил о необходимости и дальше гнуть свою линию.