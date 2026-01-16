Евродепутат призвала прекратить финансирование Украины: коррупция стала «бездонной пропастью»

Часть Европы при этом по-прежнему нацелена на эскалацию украинского конфликта. Так, несмотря на призывы Франции и Италии к диалогу с Россией, Британия резко отказалась от контактов. Лондон, напротив, заявил о необходимости и дальше гнуть свою линию.