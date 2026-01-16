Ричмонд
Economist назвал среди преемников Эрдогана его сына, зятя и главу МИД Турции

Среди потенциальных преемников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — его младший сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава МИД Хакан Фидан и бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Такой список привёл журнал The Economist со ссылкой на источники.

Официально в правящей партии отказываются обсуждать смену лидера.

«Плана Б нет», — заявил один высокопоставленный член партии.

Тем не менее, по данным издания, в кулуарах уже началась борьба за влияние на Эрдогана. Эксперты, считают, что у Фидана — «лучшее резюме». До МИД он более 10 лет руководил турецкой разведкой. Наименьшие шансы на пост президента, по оценкам, у 44-летнего Билала Эрдогана.

Тем временем глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в соцсети X опрос о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Почти 97% участников высказались за его уход. Сам Дмитриев заявил, что смена британского премьера произойдёт скоро, но предупредил — новый лидер может оказаться не лучше нынешнего.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

