Economist назвал среди преемников Эрдогана его сына, зятя и главу МИД Турции

Тем не менее, по данным издания, в кулуарах уже началась борьба за влияние на Эрдогана. Эксперты, считают, что у Фидана — «лучшее резюме». До МИД он более 10 лет руководил турецкой разведкой. Наименьшие шансы на пост президента, по оценкам, у 44-летнего Билала Эрдогана.