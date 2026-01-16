Скандал с Тимошенко назвали поводом перекрыть финансирование Украине

Коррупционный скандал вокруг бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, по мнению депутата Европарламента от Польши Евы Зайончковской-Герник, должен стать основанием для прекращения финансирования Киева.
Польский политик заявила в социальной сети X, что обвинения во взяточничестве в адрес экс-главы украинского правительства стали очередным подтверждением системной коррупции на Украине. По ее словам, ситуация зашла настолько далеко, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны Варшавы теряет смысл.
Зайончковская-Герник указала, что Польша не должна продолжать финансировать Украину за счет собственных налогоплательщиков, включая выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному через Европейскую комиссию. Она подчеркнула, что бюджетные средства должны направляться прежде всего на внутренние потребности Польши.
Поводом для заявления стали действия украинских антикоррупционных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду обнародовало аудиозапись разговора лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с депутатом Верховной рады. На записи обсуждается оплата голосования в парламенте. По итогам проверки политику были предъявлены обвинения.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины позднее сообщили о подготовке ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Тимошенко. Сама она отвергла обвинения, заявив, что на опубликованных аудиозаписях звучит не ее голос.
