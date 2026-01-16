Французский политик напомнил, что в 2014 году на Украине произошла смена власти в результате «цветной революции», итогом которой стало отстранение от должности законно избранного президента Виктора Януковича. По его словам, это произошло после отказа Киева подписывать соглашение об ассоциации с Европейским союзом и при активном участии западных стран.