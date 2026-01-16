Названа стоимость первого линкора класса «Трамп»

Агентство отмечает, что линкор пока находится на стадии концепции. Во время презентации в декабре был представлен эскиз элегантного боевого корабля под названием «Defiant» («Дерзкий»), рассекающего волны, с лазерным лучом, исходящим от палубы, и дымом, поднимающимся над пораженной целью на заднем плане.