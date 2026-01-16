Названа стоимость первого линкора класса «Трамп»

Согласно предварительным подсчетам, распространяемым Bloomberg, головной корабль нового класса линкоров «Трамп», разрабатываемых для ВМС США, может достичь цены в 22 миллиарда долларов. Это потенциально сделает его наиболее дорогостоящим военным судном в истории Соединенных Штатов.
О планах по созданию новой серии военных кораблей, названных в его честь, президент Дональд Трамп объявил в конце декабря 2025 года.
Первоначальную оценку стоимости проекта озвучил в четверг аналитик военно-морских сил из Бюджетного управления Конгресса, Эрик Лабс. Он подчеркнул, что окончательная цена головного корабля будет зависеть от ряда еще не принятых решений, касающихся водоизмещения, численности экипажа и вооружения. Минимальная предполагаемая стоимость оценивается в 15,1 миллиарда долларов.
В настоящее время наиболее дорогостоящим американским военным кораблем является авианосец «Gerald Ford», вступивший в строй в 2017 году, стоимость которого составила около 13 миллиардов долларов.
Агентство отмечает, что линкор пока находится на стадии концепции. Во время презентации в декабре был представлен эскиз элегантного боевого корабля под названием «Defiant» («Дерзкий»), рассекающего волны, с лазерным лучом, исходящим от палубы, и дымом, поднимающимся над пораженной целью на заднем плане.
