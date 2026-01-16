Politico: Страны Европы раскололись по вопросу переговоров с РФ

— Британия разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. 15 января глава МИД Великобритании Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с главой России в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине, — говорится в статье.