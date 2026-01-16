Politico: Страны Европы раскололись по вопросу переговоров с РФ

Начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с РФ встретили сопротивление со стороны Британии, это фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции. Об этом написало издание Politico.
— Британия разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. 15 января глава МИД Великобритании Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с главой России в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине, — говорится в статье.
В Европе уже сформировались опасения из-за того, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования. Тем не менее Британия до сих пор считает, что именно Украина и европейские страны определяют условия окончания конфликта, сказано в публикации.
— Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на РФ должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Украины, — написали авторы материала.
15 января Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению инициатив Москвы по новой и справедливой архитектуре безопасности с целью урегулирования конфликта на Украине.