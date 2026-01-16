Ричмонд
Путешественник Васильев: Трампа ждет дефицит овощей и общения в Гренландии

Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США. Путешественник Васильев рассказал, с какими бытовыми странностями местных жителей придется столкнуться американскому лидеру.

Источник: Аргументы и факты

В магазинах Гренландии зачастую нет овощей, а местные жители не идут на контакт с туристами, сообщил в беседе с aif.ru недавно побывавший на острове путешественник Станислав Васильев.

Напомним, глава США Дональд Трамп ранее заявил о намерении присоединить Гренландию к Штатам. Американский лидер также рассматривает возможность покупки острова.

При этом многие политологи сходятся во мнении, что против присоединения Гренландии к США выступают и американцы, и гренландцы. Несогласны с притязаниями Трампа также в Европе и, в частности, в Дании.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также заявил, что остров останется под контролем Дании.

«В магазинах не всегда бывают овощи. У местных, кажется, нет особого интереса к путешественникам: они заняты своими делами и проходят мимо, я бы не назвал их общительными. Детей почти не видно, а если и встречаются, то никак не реагируют на незнакомцев. В целом Гренландия — это про одиночество. Такая самоизоляция от цивилизации на максималках. Место не совсем земное и совсем не одомашненное, но невероятно фотогеничное и красивое, словно вышедшее, как минимум, из позапрошлого века», — рассказал Васильев.

Ранее стало известно, что шесть стран отправили своих военных в Гренландию на фоне заявлений Трампа.

