Путешественник Васильев: Трампа ждет дефицит овощей и общения в Гренландии

«В магазинах не всегда бывают овощи. У местных, кажется, нет особого интереса к путешественникам: они заняты своими делами и проходят мимо, я бы не назвал их общительными. Детей почти не видно, а если и встречаются, то никак не реагируют на незнакомцев. В целом Гренландия — это про одиночество. Такая самоизоляция от цивилизации на максималках. Место не совсем земное и совсем не одомашненное, но невероятно фотогеничное и красивое, словно вышедшее, как минимум, из позапрошлого века», — рассказал Васильев.