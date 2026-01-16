Немцы вернули Франции фрагменты гобелена из Байё, изъятые нацистами

Директор государственного архива Райнер Херинг заявил, что стеклянная пластина с тканью была обнаружена во время инвентаризации в 2023 году. Благодаря маркировке и документам удалось подтвердить, что эти фрагменты принадлежат знаменитому гобелену, повествующему о завоевании Англии нормандцами и битве при Гастингсе в 1066 году.
Церемония передачи состоялась в среду, 14 января, и в 2026 году Франция планирует временно передать гобелен Великобритании для экспозиции. Полотно длиной более 68 метров и высотой около 50 сантиметров застраховано на сумму около 1,1 миллиарда долларов.
