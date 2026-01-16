Немцы вернули Франции фрагменты гобелена из Байё, изъятые нацистами

Директор государственного архива Райнер Херинг заявил, что стеклянная пластина с тканью была обнаружена во время инвентаризации в 2023 году. Благодаря маркировке и документам удалось подтвердить, что эти фрагменты принадлежат знаменитому гобелену, повествующему о завоевании Англии нормандцами и битве при Гастингсе в 1066 году.