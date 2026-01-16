На Западе рассказали о жестких условиях кредита ЕС для Украины

По мнению авторов публикации, таким образом Брюссель использует отчаянное положение Киева для продвижения собственных стратегических интересов, укрепляя европейскую оборонную промышленность и институционализируя войну как часть политики ЕС. Критики считают, что эти условия ранее казались политически немыслимыми и ставят под вопрос реальную помощь Украине.