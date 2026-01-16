Ричмонд
Сексолог: Трамп жестко пошутил над Рубио, указав на маленький размер обуви

Трамп подарил Рубио туфли не по размеру. Сексолог раскрыла смысл жесткой шутки и прокомментировала миф о связи размера обуви с мужскими параметрами. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп мог задеть мужское самолюбие госсекретаря США Марко Рубио, обратив внимание на небольшой размер его обуви. Об этом сказала в комментарии aif.ru психолог и сексолог Александра Миллер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио был замечен в новых кожаных туфлях, которые оказались ему явно велики. Эта деталь гардероба стала следствием шутки экс-президента Дональда Трампа, сообщило издание The Daily Beast.

Во время важной встречи в Овальном кабинете он прервал обсуждение, чтобы раскритиковать обувь Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав их «детьми», и пообещал купить каждому по четыре пары, запросив размеры. Позже Трамп подарил Рубио туфли. Глава Белого дома сказал, что «по размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать».

Комментируя эту ситуацию для aif.ru, сексолог Александра Миллер заявила, что такая жесткая шутка с подарком могла быть рассчитана на благосклонность, но, скорее всего, могла вызвать скорее агрессию, чем расположение.

«С таким жестким подколом дарить своим сотрудникам подарок, рассчитывая на их благосклонность, я бы никому не рекомендовала. Такие действия вызывают, конечно же, больше агрессию, а не благодарность», — сказала Александра Миллер в комментарии aif.ru.

Эксперт опровергла популярный миф, что по размеру обуви можно судить и по другим параметрам мужчины.

«Это не всегда совпадает. Бывают высокие мужчины с небольшим половым органом. Такой же стереотип существует о величине носа, но это это также не всегда верно», — пояснила Миллер.

Это не первый случай, когда Трамп публично иронизирует над своими соратниками. Ранее он высмеивал носки с клевером, которые вице-президент Вэнс надел на встречу с премьер-министром Ирландии.

В 2016 году, идя на первый срок, Трамп шутил по поводу больших ушей Марко Рубио. В тот период нынешний президент и госсекретарь были политическими.

