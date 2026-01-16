Сексолог: Трамп жестко пошутил над Рубио, указав на маленький размер обуви

Президент США Дональд Трамп мог задеть мужское самолюбие госсекретаря США Марко Рубио, обратив внимание на небольшой размер его обуви. Об этом сказала в комментарии aif.ru психолог и сексолог Александра Миллер.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио был замечен в новых кожаных туфлях, которые оказались ему явно велики. Эта деталь гардероба стала следствием шутки экс-президента Дональда Трампа, сообщило издание The Daily Beast.
Во время важной встречи в Овальном кабинете он прервал обсуждение, чтобы раскритиковать обувь Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав их «детьми», и пообещал купить каждому по четыре пары, запросив размеры. Позже Трамп подарил Рубио туфли. Глава Белого дома сказал, что «по размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать».
Комментируя эту ситуацию для aif.ru, сексолог Александра Миллер заявила, что такая жесткая шутка с подарком могла быть рассчитана на благосклонность, но, скорее всего, могла вызвать скорее агрессию, чем расположение.
«С таким жестким подколом дарить своим сотрудникам подарок, рассчитывая на их благосклонность, я бы никому не рекомендовала. Такие действия вызывают, конечно же, больше агрессию, а не благодарность», — сказала Александра Миллер в комментарии aif.ru.
Эксперт опровергла популярный миф, что по размеру обуви можно судить и по другим параметрам мужчины.
«Это не всегда совпадает. Бывают высокие мужчины с небольшим половым органом. Такой же стереотип существует о величине носа, но это это также не всегда верно», — пояснила Миллер.
Это не первый случай, когда Трамп публично иронизирует над своими соратниками. Ранее он высмеивал носки с клевером, которые вице-президент Вэнс надел на встречу с премьер-министром Ирландии.
В 2016 году, идя на первый срок, Трамп шутил по поводу больших ушей Марко Рубио. В тот период нынешний президент и госсекретарь были политическими.