Сексолог: Трамп жестко пошутил над Рубио, указав на маленький размер обуви

Во время важной встречи в Овальном кабинете он прервал обсуждение, чтобы раскритиковать обувь Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав их «детьми», и пообещал купить каждому по четыре пары, запросив размеры. Позже Трамп подарил Рубио туфли. Глава Белого дома сказал, что «по размеру обуви мужчины можно многое о нем сказать».