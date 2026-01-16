Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»

Матвеев является модератором работы по составлению этого кодекса. По словам парламентария, документ будет учитывать различия в правах граждан России и мигрантов. Также депутат предложил вернуть в паспорта графу «национальность». На рассмотрение Госдумы кодекс может поступить уже в апреле 2026 года.
«Сейчас задача — создать документ, который будет определять разный объем прав в стране для граждан России и привлеченных трудовых ресурсов, привлекаемых из-за границы, и переселенцев, которые сюда переезжают в поисках лучшей доли», — пояснил Михаил Матвеев.
Еще один законопроект, который внесут депутаты фракции, — о запрете прятать лицо в публичных местах, включая никабы. Как пояснил Матвеев, этого требуют актуальные для страны вопросы безопасности.
Напомним, в конце 2025 года в Самаре завершился громкий процесс двоих иностранцев и одного гражданина России, напавших на депутата Матвеева летом 2024 года. Им инкриминировали покушение на убийство. Однако приговор суда стал неожиданным для тех, кто ожидал жёсткого наказания.