Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»

По словам Матвеева, мера, в числе прочих, будет внесена в так называемый «Мигрантский кодекс».

Источник: Соцсети

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, представляющий в парламенте Самарскую область, заявил, что партия КПРФ, от которой он избран, готова уже весной представить на рассмотрение коллег так называемый «Мигрантский кодекс».

Матвеев является модератором работы по составлению этого кодекса. По словам парламентария, документ будет учитывать различия в правах граждан России и мигрантов. Также депутат предложил вернуть в паспорта графу «национальность». На рассмотрение Госдумы кодекс может поступить уже в апреле 2026 года.

«Сейчас задача — создать документ, который будет определять разный объем прав в стране для граждан России и привлеченных трудовых ресурсов, привлекаемых из-за границы, и переселенцев, которые сюда переезжают в поисках лучшей доли», — пояснил Михаил Матвеев.

Еще один законопроект, который внесут депутаты фракции, — о запрете прятать лицо в публичных местах, включая никабы. Как пояснил Матвеев, этого требуют актуальные для страны вопросы безопасности.

Напомним, в конце 2025 года в Самаре завершился громкий процесс двоих иностранцев и одного гражданина России, напавших на депутата Матвеева летом 2024 года. Им инкриминировали покушение на убийство. Однако приговор суда стал неожиданным для тех, кто ожидал жёсткого наказания.

