Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»

Напомним, в конце 2025 года в Самаре завершился громкий процесс двоих иностранцев и одного гражданина России, напавших на депутата Матвеева летом 2024 года. Им инкриминировали покушение на убийство. Однако приговор суда стал неожиданным для тех, кто ожидал жёсткого наказания.