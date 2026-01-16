Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что «пора начинать выпивать» на фоне мировой нестабильности, взорвало информационное пространство. Внешне похожее на неудачную шутку, оно, по мнению экспертов, является симптомом глубокого кризиса. Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности и профайлер Руслан Панкратов в эксклюзивном разговоре с aif.ru дал профессиональную оценку состоянию политика и раскрыл истинные причины её эмоционального высказывания. Его анализ показывает не просто усталость, а комплексную психологическую эрозию на фоне дипломатических провалов и беспрецедентного давления.