Постпред Небензя от лица России выразил солидарность с народом Ирана

Россия выразила солидарность с народом Ирана. Москва скорбит по невинным жертвам беспорядков в стране. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Он сравнил напряженную ситуацию в Иране с цветными революциями прошлых лет. Российский постпред при этом уведомил, что протесты стали менее ожесточенными в последнее время. Он призвал страны не делать безрассудных шагов в отношении Тегерана.
«Выражаем нашу солидарность с иранским народом и скорбим по всем невинным жертвам», — подытожил Василий Небензя.
Между тем президент США Дональд Трамп уже «держит палец на кнопке и готов ее нажать». Так заявил журналист Барак Равид, комментируя его угрозы ударить по Ирану. Он объяснил, что Дональд Трамп намеренно затягивает с атакой.