Членство депутата думы Нижневартовска в «Единой России» приостановили из-за уголовного дела

Членство депутата думы Нижневартовска Дмитрия Давыдова в ЕР приостановлено.
Членство председателя комитета думы Нижневартовска по городскому хозяйству и благоустройству Дмитрия Давыдова в «Единой России» приостановлено. Источник URA.RU в политическом истеблишменте пояснил, что причиной стало уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам компании «Нижневартовскстройдеталь», руководителем которой является депутат.
«Членство Давыдова в партии приостановлено. Это произошло после возбуждения в отношении него уголовного дела. В случае, если уголовное преследование прекратится или суд признает его невиновным, решение будет отменено», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников. Комментарий партийного руководства ожидается. Давыдов не ответил на звонок журналиста агентства, в пресс-службы СК и НСД направлены запросы.
Давыдов руководит компанией с февраля 2025 года, он стал фигурантом уголовного дела по итогам прокурорской проверки. Ранее сообщалось, что у НСД, которая считалась любимым застройщиком городских властей, возникли сложности, в том числе из-за кризиса отрасли. Согласно данным базы СБИС, компания демонстрирует спад показателей — прослеживается спад выручи с 5,8 миллиардов рублей в 2020 году и до 1,2 миллиардов рублей в 2024 году (данные за 2025 год еще не опубликованы).
Сотрудники компании пожаловались на невыплату заработной платы в размере 150 миллионов рублей. Предприятие погасило долг перед работниками, однако расследование дела еще продолжается.