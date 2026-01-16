Страны Европы отправят на защиту Гренландии от США около 30 военных

Европейские страны — члены НАТО выразили готовность по запросу Копенгагена направить ограниченный воинский контингент в Гренландию. Речь идет о чуть более чем 30 военнослужащих, которые должны участвовать в обеспечении безопасности острова.
Ранее в среду вооруженные силы Дании объявили о планах усилить военное присутствие в Гренландии в тесном взаимодействии с союзниками по Североатлантическому альянсу. Также сообщалось о намерении активизировать на острове учебно-тренировочные мероприятия.
На данный момент о готовности направить своих военнослужащих заявили семь европейских государств альянса. В ближайшее время в Гренландию планируется прибытие в общей сложности 34 солдат.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не пойдут на захват Гренландии.