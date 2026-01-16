Ричмонд
Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Министерства внутренних дел России и Белоруссии прорабатывают механизмы синхронизации баз данных для создания единого реестра экстремистов и их ресурсов в сети, сообщил в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.

«Работа над созданием единого реестра экстремистов и экстремистских ресурсов Союзного государства активно ведется с 2024 года. По состоянию на конец 2025 года министерства внутренних дел России и Беларуси прорабатывают механизмы синхронизации баз данных. Цель — сделать так, чтобы ресурсы или лица, признанные экстремистскими в одной стране, автоматически считались таковыми в другой», — сказал Лепешко.

Он прокомментировал и работу в Белоруссии тех соцсетей, которые запрещены в России за экстремистские призывы.

«В Беларуси не планируют блокировать популярные соцсети и мессенджеры, если те не нарушают национальное законодательство. Основанием для ограничений могут стать: создание или продвижение экстремистских формирований (в Республике Беларусь активно пополняется “Республиканский список экстремистских материалов”); угроза национальной безопасности и общественному порядку (юридическое основание, позволяющее блокировать ресурсы в случае эскалации политической напряженности)», — сказал председатель комиссии.

По его словам, основанием для ограничений может стать и невыполнение требований по удалению контента.

«Если администрация соцсети отказывается удалять материалы, признанные судом РБ экстремистскими, это может стать поводом для технической блокировки», — сказал Лепешко.

Он отметил, что соцсети активно сотрудничают в этом вопросе.

«Социальные сети активно сотрудничают по ограничению экстремистского контента, хотя методы и степень взаимодействия варьируются в зависимости от юрисдикции и внутренней политики платформ», — заметил глава комиссии.

