Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов

«Работа над созданием единого реестра экстремистов и экстремистских ресурсов Союзного государства активно ведется с 2024 года. По состоянию на конец 2025 года министерства внутренних дел России и Беларуси прорабатывают механизмы синхронизации баз данных. Цель — сделать так, чтобы ресурсы или лица, признанные экстремистскими в одной стране, автоматически считались таковыми в другой», — сказал Лепешко.
Он прокомментировал и работу в Белоруссии тех соцсетей, которые запрещены в России за экстремистские призывы.
«В Беларуси не планируют блокировать популярные соцсети и мессенджеры, если те не нарушают национальное законодательство. Основанием для ограничений могут стать: создание или продвижение экстремистских формирований (в Республике Беларусь активно пополняется “Республиканский список экстремистских материалов”); угроза национальной безопасности и общественному порядку (юридическое основание, позволяющее блокировать ресурсы в случае эскалации политической напряженности)», — сказал председатель комиссии.
По его словам, основанием для ограничений может стать и невыполнение требований по удалению контента.
«Если администрация соцсети отказывается удалять материалы, признанные судом РБ экстремистскими, это может стать поводом для технической блокировки», — сказал Лепешко.
Он отметил, что соцсети активно сотрудничают в этом вопросе.
«Социальные сети активно сотрудничают по ограничению экстремистского контента, хотя методы и степень взаимодействия варьируются в зависимости от юрисдикции и внутренней политики платформ», — заметил глава комиссии.