Россия и Белоруссия прорабатывают создание единого реестра экстремистов

«Работа над созданием единого реестра экстремистов и экстремистских ресурсов Союзного государства активно ведется с 2024 года. По состоянию на конец 2025 года министерства внутренних дел России и Беларуси прорабатывают механизмы синхронизации баз данных. Цель — сделать так, чтобы ресурсы или лица, признанные экстремистскими в одной стране, автоматически считались таковыми в другой», — сказал Лепешко.