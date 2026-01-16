США приостанавливают выдачу иммиграционных виз гражданам некоторых стран СНГ

Госдепартамент США с 21 января приостанавливает оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию и ряд государств СНГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.
Уточняется, что решение вступает в силу с указанной даты и будет действовать неопределенный срок.
В число стран СНГ, на которые распространяются новые ограничения, вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия и Узбекистан. Ранее, с 1 января, аналогичные меры уже действуют в отношении Туркменистана.
Таким образом, из всех стран СНГ приостановка выдачи иммиграционных виз не затронет только Таджикистан и Украину. Мера объявлена в рамках ужесточения контроля за заявителями со стороны американских властей.
Читайте также: Туалет и кухню назвали главным «оружием» бомбардировщика B-2.