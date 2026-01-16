Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о создании «совета мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.

В своём посте в социальной сети Truth Social он пообещал в ближайшее время раскрыть имена участников, охарактеризовав будущий состав как «величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся».

Напомним, в ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США план Трампа по Газе, за который проголосовали 13 из 15 членов Совбеза при воздержавшихся России и Китае.

Ранее сообщалось, что Трамп получил предупреждение о рисках массированного удара по Ирану.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше