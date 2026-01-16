Трамп объявил о создании «совета мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа.
В своём посте в социальной сети Truth Social он пообещал в ближайшее время раскрыть имена участников, охарактеризовав будущий состав как «величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся».
Напомним, в ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил предложенный США план Трампа по Газе, за который проголосовали 13 из 15 членов Совбеза при воздержавшихся России и Китае.
Ранее сообщалось, что Трамп получил предупреждение о рисках массированного удара по Ирану.
