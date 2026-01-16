Пограничники из европейской страны не пропустили россиян в Лапландию

Пятерым российским туристам отказали во въезде в Финляндию, когда они пытались попасть в Лапландию на рождественские каникулы. Все прибывшие имели действующие шенгенские визы.
По данным Лапландской пограничной службы, россияне прибыли по отдельности в три дня декабря 2025 года: двое — в Рованиеми 20 числа, один — 22 декабря, еще двое — в Киттиля 27 декабря. Все они пытались въехать в страну без жизненно необходимой причины, что запрещено действующими финскими правилами.
Сотрудник погранконтроля Томми Тииликайнен отметил, что это первый случай в 2025 году, когда российские туристы попытались попасть в Лапландию. Он назвал явление редким.
Финляндия ограничила въезд для россиян еще осенью 2022 года, запрет распространяется на поездки, не связанные с семьей или работой. В июле 2023 года действие запрета было продлено. Кроме того, россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии в другие страны.
Тииликайнен пояснил, что авиакомпании обязаны проверять паспорта и визы перед посадкой. Нарушители должны за свой счет возвращать пассажиров в страну отправления или в государство, которое гарантирует им право на въезд.
В случае с пятью туристами один сразу был отправлен обратно, а четверо провели ночь в аэропорту с обязательной явкой утром. Их задержка связана со штормом «Ханнес», из-за которого приостановили рейсы в Киттиля.
Все пятеро получили запреты на въезд в Финляндию. Точная длительность ограничений не разглашается. По словам Тииликайнена, обычно запрет действует около года, максимум — до пяти лет.
В 2025 году подобные случаи происходили и в других точках страны. Так, в аэропорту Хельсинки-Вантаа за прошлый год не пустили 28 граждан РФ, а в 2026 году — одного. Туристы остаются в «нешенгенской» зоне терминала до вылета, покидать аэропорт им не разрешается.
