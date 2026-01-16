Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг Газы цитатой из Библии

Глава РФПИ после заявления о начале второго этапа американского плана по сектору Газа процитировал стих из Евангелия от Матфея.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на заявления о начале второго этапа американского плана по сектору Газа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X*.

В публикации Дмитриев обратился к библейскому тексту, упомянув стих из Евангелия от Матфея, посвященный роли миротворцев и их особому значению. Таким образом он отреагировал на сообщение спецпосланника США Стива Уиткоффа, объявившего о старте следующей фазы мирного плана Дональда Трампа по Газе.

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — написал Дмитриев.

Дополнительно глава РФПИ сопроводил свой пост символическим эмодзи голубя, который ассоциируется с миром.

Ранее Дмитриев заявил, что «великие лидеры» и «весь мир» должны победить, а «поджигатели войны и обманщики» — покаяться.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше