Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг Газы цитатой из Библии

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отреагировал на заявления о начале второго этапа американского плана по сектору Газа. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети X*.
В публикации Дмитриев обратился к библейскому тексту, упомянув стих из Евангелия от Матфея, посвященный роли миротворцев и их особому значению. Таким образом он отреагировал на сообщение спецпосланника США Стива Уиткоффа, объявившего о старте следующей фазы мирного плана Дональда Трампа по Газе.
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — написал Дмитриев.
Дополнительно глава РФПИ сопроводил свой пост символическим эмодзи голубя, который ассоциируется с миром.
Ранее Дмитриев заявил, что «великие лидеры» и «весь мир» должны победить, а «поджигатели войны и обманщики» — покаяться.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.