Острая борьба украинских политиков уже сказалась на боеспособности вооруженных сил страны. Такое мнение высказал подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
По его словам, раскол в Киеве виден всем, включая военных, что подрывает их способность защищать страну. Когда ваша страна разваливается изнутри, это отражается на фронте. Ситуация крайне неблагоприятная для украинской стороны, отметил Дэвис.
Военный подчеркнул, что внутренние разборки в украинской власти увеличивают риски для режима. Если политическая разобщенность порождает расколы внутри страны, а на линии фронта есть давление со стороны противника, становится очевидно, что Украина не сможет это пережить, заявил он.
Параллельно на Украине усилилась борьба между политическими группами, подогреваемая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, который предлагал взятки другим депутатам за голосование по законопроектам.
Украинское СМИ ранее сообщило о подозрениях в коррупции в отношении Юлии Тимошенко и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Накануне экс-премьер Тимошенко публично обвинила президента Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в Верховной раде.
