Россия и Белоруссия хотят создать единый реестр экстремистов

Россия и Белоруссия работают над созданием единого реестра экстремистов. Об этом информировал председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко. Также планируется создать единую базу данных экстремистских интернет-ресурсов.
«Цель — сделать так, чтобы ресурсы или лица, признанные экстремистскими в одной стране, автоматически считались таковыми в другой», — сказал Лепешко РИА Новости.
Напомним, ещё в 2024 году депутат Государственной Думы РФ Мария Бутина выразила мнение, что Белоруссии и России нужен общий список экстремистов. Депутат назвала неприемлемой ситуацию, когда люди, совершавшие противоправные действия экстремистского характера в одной из этих стран, имеют возможность скрыться на территории другой.
Тем временем стало известно, что Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов.