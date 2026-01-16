Лидер венесуэльской оппозиции подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мачадо прессе после встречи (цитата по El Nacional).