Профайлер объяснил решение главы евродипломатии Каллас начать выпивать

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в разговоре с депутатами Европарламента пошутила о необходимости употреблять алкоголь из-за мировой нестабильности.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в разговоре с депутатами Европарламента пошутила о необходимости употреблять алкоголь из-за мировой нестабильности. Свою реакцию на это высказал политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в интервью телеканалу «Россия 24».

Эксперт отметил, что упоминание алкоголя связано с психическим и энергетическим истощением Каллас. По его словам, она не может себя контролировать, ощущая критику со стороны ЕС и Белого дома. Панкратов подчеркнул, что срыв выражается в «совместном предложении пить» и демонстрирует перегрузку руководителя дипломатической службы.

Ранее издание Politico сообщало, что Каллас сказала депутатам Европарламента: «На фоне мировой нестабильности пора начинать пить». При этом она уточнила, что сама алкоголем не злоупотребляет.

Позднее министр иностранных дел Латвии Байба Браже предложила на шутку Каллас ответить аналогично и «напиваться рижским джином». В своём посте в соцсети X Браже сопроводила сообщение фото с бутылкой джина.

Читайте также: Туалет и кухню назвали главным «оружием» бомбардировщика B-2.

