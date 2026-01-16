Генпланы развития еще четырех округов утвердили в Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском округе особое внимание уделено развитию территории вблизи деревни Зубаниха. Здесь выделено 123,2 гектара под индивидуальное жилищное строительство. Еще 40,2 гектара отведено под рекреационную зону, 12,2 гектара — под транспортную инфраструктуру, а 4,3 гектара — под создание парков и скверов. В рамках благоустройства в Зубанихе появятся водопровод, газопровод, пожарный резервуар и артезианская скважина. В Спасском округе планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Также в районе обновят очистные сооружения и проложат несколько межпоселковых газопроводов.