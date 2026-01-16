В Узбекистане планируют обновить Концепцию внешней политики

«Новая концепция должна комплексно и во взаимосвязи отражать долгосрочные стратегические цели нашего государства, логику проводимых внутренних реформ, а также наши национальные интересы в сферах экономической дипломатии, безопасности, инвестиций», — отметил глава государства.
Мирзиёев добавил, что новая внешнеполитическая программа также должна учитывать интересы Ташкента в области торговли, логистики, водных ресурсов. Для достижения этой цели каждая дипмиссия получит допфинансирование.
Напомним, Узбекистан принял Концепцию внешней политики осенью 2012 года. Последние поправки в документ приняли в 2019 году.
Страна вправе самостоятельно вступать в международные союзы и выходить из них, исходя из национальных интересов. При этом Ташкент проводит миролюбивую политику без вступления в военные альянсы.
В то же время Узбекистан принимает меры о неразмещении военных баз иностранных государств, а вооруженные силы РУз предназначены исключительно для защиты суверенитета населения.
