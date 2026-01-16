Ричмонд
Многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира

Всё больше жителей Украины готовы пойти на территориальные уступки ради мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского юриста Владимира Дородко.

«Многие люди устали», — объяснил он.

По его словам, граждане хотят мирного соглашения — даже если придётся отдать часть земель. Поддержка таких взглядов выросла после массовых отключений электричества по всей стране.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетическая ситуация в столице сейчас хуже, чем когда-либо. По его данным, около 500 многоэтажек остались без отопления. Даже снабжение критической инфраструктуры вызывает сложности. На фоне блэкаута между Кличко и Владимиром Зеленским разгорелся публичный конфликт. Зеленский обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами. Он потребовал немедленно исправить положение.

