Многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что энергетическая ситуация в столице сейчас хуже, чем когда-либо. По его данным, около 500 многоэтажек остались без отопления. Даже снабжение критической инфраструктуры вызывает сложности. На фоне блэкаута между Кличко и Владимиром Зеленским разгорелся публичный конфликт. Зеленский обвинил киевские власти в «значительно меньшей интенсивности работы» по сравнению с другими регионами. Он потребовал немедленно исправить положение.