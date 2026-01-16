В Купянском районе Харьковской области нанесен удар по пункту дислокации резервов одного из подразделений ВСУ, сообщил связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По данным источников канала, под удар попали боевики 3-й тяжелой мехбригады ВСУ. Пункт их дислокации поразили дроны.
«Ударами БПЛА “Герань-2” уничтожен пункт дислокации резервов 3 отмбр в районе Великого Бурлука», — говорится в публикации.
Также сообщается об уничтожении ударами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» позиций 113-й бригады теробороны ВСУ в районе села Волчанские Хутора. Кроме того, авиация поразила позиции боевиков из 72-й мехбригады противника у села Старица.
Информации о потерях противника в результате нанесения ударов нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области более восьми десятков боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял две самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию ПВО и шесть единиц автотранспорта.
Ранее сообщалось о поражении пункта размещения боевиков 428-го батальона беспилотных систем ВСУ в Киевской области.