Дроны уничтожили пункт дислокации резервов ВСУ под Великим Бурлуком

По информации источников, «Герани» разнесли место скопления боевиков 3-й тяжелой мехбригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Купянском районе Харьковской области нанесен удар по пункту дислокации резервов одного из подразделений ВСУ, сообщил связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источников канала, под удар попали боевики 3-й тяжелой мехбригады ВСУ. Пункт их дислокации поразили дроны.

«Ударами БПЛА “Герань-2” уничтожен пункт дислокации резервов 3 отмбр в районе Великого Бурлука», — говорится в публикации.

Также сообщается об уничтожении ударами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» позиций 113-й бригады теробороны ВСУ в районе села Волчанские Хутора. Кроме того, авиация поразила позиции боевиков из 72-й мехбригады противника у села Старица.

Информации о потерях противника в результате нанесения ударов нет.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области более восьми десятков боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял две самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию ПВО и шесть единиц автотранспорта.

Ранее сообщалось о поражении пункта размещения боевиков 428-го батальона беспилотных систем ВСУ в Киевской области.

